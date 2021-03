"Angela, dove sei? Mi salvasti la vita e mi innamorai di te". Quell'estate a Calambrone e l'appello dall'America (Di giovedì 25 marzo 2021) A cercarla è un pensionato che ora vive in California e che non ha dimenticato quel 1957 in Toscana: "È stato il mio primo amore e la persona che mi ha salvato la vita. Vorrei tanto sapere come sta e salutarla" Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 25 marzo 2021) A cercarla è un pensionato che ora vive in California e che non ha dimenticato quel 1957 in Toscana: "È stato il mio primo amore e la persona che mi ha salvato la. Vorrei tanto sapere come sta e salutarla"

