Venezia | cadavere recuperato nel canale della Giudecca

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Ildi un uomo, con molta probabilità un senzatetto conosciuto in zona, è statonel. Il corpo è stato notato da alcuni passanti, da una barca da trasporto e da un equipaggio dell’Actv. Ilstava galleggiando semisommerso all’altezzabiblioteca universitaria, nei pressi del ponte longo, in corrispondenzazona tra le Zitelle e il Redentore.Sul posto polizia e vigili del fuocoSul posto si sono immediatamente portati i mezzipolizia, dei vigili del fuoco e del Suem. I primi hanno attivato le indagini (per le quali è stata informata la Procura di), mentre i secondi hanno provveduto al ripescaggio del corpo. Si attende il via libera del magistrato di ...

La Nuova Venezia

VENEZIA - Questa mattina, 24 marzo, i soccorritori hanno recuperato un cadavere in acqua lungo le Zattere. Sono in corso indagini per individuare l'identità della vittima e cosa ...