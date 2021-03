Un nuovo multiplayer in sviluppo per Amazon Games (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nonostante le difficoltà iniziali date dalla cancellazione di Crucible, il team di Amazon Games è di nuovo al lavoro su un nuovo multiplayer Anche il colosso di Bezos vuole entrare nel mercato dei videoGames. Tuttavia, per diversi ordini di problemi, questa entrata non è stata ben recepita del pubblico, a volte non è stata recepita per niente. In primo luogo, le promesse di Amazon Luna nel voler essere un competitor di Stadia, debbono ancora essere dimostrate. Vista la sua assenza in diverse regioni (ora il servizio è disponibile solo in USA in Early Access) e una campagna marketing quasi inesistente. In secondo luogo, il fallimento e la cancellazione di Crucible, multiplayer e primo titolo dello studio. Amazon ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nonostante le difficoltà iniziali date dalla cancellazione di Crucible, il team diè dial lavoro su unAnche il colosso di Bezos vuole entrare nel mercato dei video. Tuttavia, per diversi ordini di problemi, questa entrata non è stata ben recepita del pubblico, a volte non è stata recepita per niente. In primo luogo, le promesse diLuna nel voler essere un competitor di Stadia, debbono ancora essere dimostrate. Vista la sua assenza in diverse regioni (ora il servizio è disponibile solo in USA in Early Access) e una campagna marketing quasi inesistente. In secondo luogo, il fallimento e la cancellazione di Crucible,e primo titolo dello studio....

