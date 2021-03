Spettacolo sotto choc, si è lanciata dal balcone per sfuggire all’incendio: morta sul colpo (Di mercoledì 24 marzo 2021) È Roberta Filippi a essere morta questa mattina a Roma nel tentativo di salvarsi dall'incendio divampato nella sua abitazione al centro di Roma. Artista, pittrice di fame ed ex professoressa di un liceo artistico della capitale, Roberta Filippi era molto conosciuta in zona, dove sono rimasti sconvolti per la sua tragica scomparsa. #FOTO A FINE ARTICOLO Aveva esposto le sue opere alla Biennale di Venezia, alla Galleria d'Arte Moderna di Arezzo e al Palazzo di Diamanti, ma molti dei suoi quadri si trovano in collezioni di tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone, fino al Brasile. Nell'incendio è rimasto gravemente ferito anche il marito, salvato dai Vigili del Fuoco con ustioni sul corpo di primo e secondo grado. sottoposto a camera iperbarica, le sue condizioni sarebbero gravi ma non verserebbe in pericolo di vita. L'incendio scoppiato ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 24 marzo 2021) È Roberta Filippi a esserequesta mattina a Roma nel tentativo di salvarsi dall'incendio divampato nella sua abitazione al centro di Roma. Artista, pittrice di fame ed ex professoressa di un liceo artistico della capitale, Roberta Filippi era molto conosciuta in zona, dove sono rimasti sconvolti per la sua tragica scomparsa. #FOTO A FINE ARTICOLO Aveva esposto le sue opere alla Biennale di Venezia, alla Galleria d'Arte Moderna di Arezzo e al Palazzo di Diamanti, ma molti dei suoi quadri si trovano in collezioni di tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone, fino al Brasile. Nell'incendio è rimasto gravemente ferito anche il marito, salvato dai Vigili del Fuoco con ustioni sul corpo di primo e secondo grado.posto a camera iperbarica, le sue condizioni sarebbero gravi ma non verserebbe in pericolo di vita. L'incendio scoppiato ...

