Rapine e violenze a Milano, arrestati i capi della “Ko gang”: hanno 15 e 17 anni. Il più piccolo disse a un vigilante: “Ti sparo in gola” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Rapine, aggressioni, danneggiamenti. Una scia di soprusi e violenze che è andata avanti, nei quartieri della zona Est di Milano, per almeno 7 mesi e compiuta da una banda di minorenni, guidata da due ragazzi di 15 e 17 anni, ora finiti in carcere. Il diciassettenne è incensurato, mentre il quindicenne, nonostante l’età, è già noto alle forze dell’ordine per una violenza sessuale commessa quando aveva 13 anni ai danni di una coetanea. Altri quattro componenti della banda sono indagati. Quando i poliziotti si sono presentati a casa sua per arrestarlo il padre si è rivolto così al figlio: “Io sono stato in carcere, adesso ci vai anche tu così vediamo quanto vali“. Il gruppo dei giovani si faceva chiamare “KO gang” (che sarebbe il nome ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021), aggressioni, danneggiamenti. Una scia di soprusi eche è andata avanti, nei quartierizona Est di, per almeno 7 mesi e compiuta da una banda di minorenni, guidata da due ragazzi di 15 e 17, ora finiti in carcere. Il diciassettenne è incensurato, mentre il quindicenne, nonostante l’età, è già noto alle forze dell’ordine per una violenza sessuale commessa quando aveva 13ai ddi una coetanea. Altri quattro componentibanda sono indagati. Quando i poliziotti si sono presentati a casa sua per arrestarlo il padre si è rivolto così al figlio: “Io sono stato in carcere, adesso ci vai anche tu così vediamo quanto vali“. Il gruppo dei giovani si faceva chiamare “KO” (che sarebbe il nome ...

