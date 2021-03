Per un welfare che non sia la terapia del dolore dei problemi sociali (Di mercoledì 24 marzo 2021) “La giustizia è la virtù con la quale, giudicando rettamente, viene dato a ciascuno il suo. Giustizia è come dire iuris status, stato di diritto . La giustizia è l’abito, la disposizione dell’animo di attribuire a ognuno l’onore, il credito che gli spetta, tenuto conto dell’utilità comune” (Sant’Antonio, Domenico IV dopo Pasqua) Ma la giustizia porta anche felicità e fatica? Nel tempo in cui le disuguaglianze dilagano e finalmente si legge nella versione aggiornata del recovery plan italiano, per bocca del ministro Carfagna, che sarà questa l’occasione per avere più welfare al Sud (o meglio, come emerso in un webinar organizzato dalla Regione Puglia e dall’Osservatorio giuridico per il diritto del terzo settore, della filantropia e dell’impresa sociale TerzJus e dal Forum del Terzo Settore pugliese in cui è stato presentato uno studio dettagliato, diritti ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) “La giustizia è la virtù con la quale, giudicando rettamente, viene dato a ciascuno il suo. Giustizia è come dire iuris status, stato di diritto . La giustizia è l’abito, la disposizione dell’animo di attribuire a ognuno l’onore, il credito che gli spetta, tenuto conto dell’utilità comune” (Sant’Antonio, Domenico IV dopo Pasqua) Ma la giustizia porta anche felicità e fatica? Nel tempo in cui le disuguaglianze dilagano e finalmente si legge nella versione aggiornata del recovery plan italiano, per bocca del ministro Carfagna, che sarà questa l’occasione per avere piùal Sud (o meglio, come emerso in un webinar organizzato dalla Regione Puglia e dall’Osservatorio giuridico per il diritto del terzo settore, della filantropia e dell’impresa sociale TerzJus e dal Forum del Terzo Settore pugliese in cui è stato presentato uno studio dettagliato, diritti ...

