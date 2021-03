' Ndrangheta | reddito di cittadinanza a elementi delle cosche Giampà e Iannazzo a Lamezia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ndrangheta reddito

La Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme, a conclusione di specifica attivit finalizzata al monitoraggio e controllo dei soggetti percettori deldi cittadinanza , condotta dai reparti dipendenti, ha deferito in stato di libert 17 persone , residenti nel comune lametino, ritenute illegittimamente beneficiarie della misura introdotta. Tra questi, anche cinque persone vicine alle cosche di 'Ndrangheta Giampà e Iannazzo. Erano stati condannati in via definitiva per associazione mafiosa, ma avevano omesso di "ricordarlo" al fine di ottenere il Reddito di Cittadinanza.