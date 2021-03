Nazionale, Mancini perde Kean: in mattinata rientrerà a Parigi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo Cristante, anche Kean lascia il ritiro della Nazionale. L’attaccante del Psg non sarà disponibile per le gare di qualificazione per il prossimo mondiale. La Nazionale del ct Roberto Mancini dovrà far a meno di Moise Kean per le prossime tre partite valevoli per le qualificazione ai prossimi campionati del Mondo in Qatar. Attraverso un comunicato ufficiale, gli azzurri hanno reso noto che “Il calciatore Moise Bioty Kean ha accusato uno stato di affaticamento che lo rende indisponibile per le prossime gare della Nazionale contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Per questo motivo Kean è stato escluso dalla lista dei convocati azzurri e questa mattina farà rientro farà rientro al club di appartenenza, il Paris Saint Germain“. Dopo ... Leggi su zon (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo Cristante, anchelascia il ritiro della. L’attaccante del Psg non sarà disponibile per le gare di qualificazione per il prossimo mondiale. Ladel ct Robertodovrà far a meno di Moiseper le prossime tre partite valevoli per le qualificazione ai prossimi campionati del Mondo in Qatar. Attraverso un comunicato ufficiale, gli azzurri hanno reso noto che “Il calciatore Moise Biotyha accusato uno stato di affaticamento che lo rende indisponibile per le prossime gare dellacontro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Per questo motivoè stato escluso dalla lista dei convocati azzurri e questa mattina farà rientro farà rientro al club di appartenenza, il Paris Saint Germain“. Dopo ...

