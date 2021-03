Milan, senti André Silva: “Quando sei giovane e non ti aiutano non è facile” (Di mercoledì 24 marzo 2021) André Silva, bomber dell'Eintracht Francoforte, ha lanciato una frecciata al Milan, sua ex squadra in Italia. Le dichiarazioni del portoghese Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 24 marzo 2021), bomber dell'Eintracht Francoforte, ha lanciato una frecciata al, sua ex squadra in Italia. Le dichiarazioni del portoghese

Advertising

PianetaMilan : .@acmilan, senti @andrevsilva19: “Quando sei giovane e non ti aiutano non è facile” - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - sportli26181512 : Milan, senti Kalac: “Gigio è un mostro, tienitelo stretto”: Milan, senti Kalac: “Gigio è un mostro, tienitelo stret… - infoitsport : Milan, senti Theo: “voglio restare a lungo e trionfare con questa maglia” - LucaElle76 : @Mirkomilan84 Stessa cosa Chala...ma stai tranquillo i rinnovi per me sono fatti e firmati,hai notato che dal milan… - milan_passione : @Zorochan_1 Beh insomma, se credi nel progetto, se senti la fiducia della società e del mister rinnovi senza proble… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan senti Atalanta, senti Bagni: 'La Juve gioca con sufficienza...Napoli? Farei la corsa sulla Dea' Commenta per primo L'ex centrocampista di Napoli e Inter Salvatore Bagni è intervenuto a Radio Marte per dire la sua sulla lotta Champions League tra Roma, Napoli, Atalanta, Juventus e Milan: 'La Juventus è stata incoerente tutto l'anno, gioca con sufficienza pensando che può portare casa la partita sempre'. NAPOLI VS ATALANTA - ' La Juventus rischia di restare fuori dalla corsa ...

Inter, senti Burdisso: 'Skriniar, de Vrij e Bastoni perfetti! Il primo poi...' Mi concentro su Milan: ha vissuto dei momenti particolari, diciamo di confusione, ma è sempre stato un campione e da un po' è tornato a dimostrarlo'.

Milan, senti Kalac: “Gigio è un mostro, tienitelo stretto” La Gazzetta dello Sport Fiorentina, Sacchi approva Prandelli: “Scelta da vincente” | Rivelazione sul suo ritiro Ha scritto la storia del calcio italiano da allenatore, ora Arrigo Sacchi commenta le dimissioni di Cesare Prandelli. Le sue dichiarazioni ...

Milan, senti Kalac: “Gigio è un mostro, tienitelo stretto” Parla l’ex portiere rossonero: “Donnarumma è una forza della natura, come il mio Milan di quegli anni. Meriterebbe una serie tv... Dida? Se mi vuole come assistente, io ci sono” ...

Commenta per primo L'ex centrocampista di Napoli e Inter Salvatore Bagni è intervenuto a Radio Marte per dire la sua sulla lotta Champions League tra Roma, Napoli, Atalanta, Juventus e: 'La Juventus è stata incoerente tutto l'anno, gioca con sufficienza pensando che può portare casa la partita sempre'. NAPOLI VS ATALANTA - ' La Juventus rischia di restare fuori dalla corsa ...Mi concentro su: ha vissuto dei momenti particolari, diciamo di confusione, ma è sempre stato un campione e da un po' è tornato a dimostrarlo'.Ha scritto la storia del calcio italiano da allenatore, ora Arrigo Sacchi commenta le dimissioni di Cesare Prandelli. Le sue dichiarazioni ...Parla l’ex portiere rossonero: “Donnarumma è una forza della natura, come il mio Milan di quegli anni. Meriterebbe una serie tv... Dida? Se mi vuole come assistente, io ci sono” ...