Milan | se parte Donnarumma ecco Maignan

(Di mercoledì 24 marzo 2021): situazione contratto Il contratto del portiere della nazionale italiana è in scadenza il 30 giugno 2021 e ad oggi Gigio sarebbe libero di scegliersi la squadra del futuro senza che ilpossa opporsi in alcun modo. Le trattative tra la società rossonera e il suo entourage vanno avanti da mesi ma secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio avrebbero subito una brusca frenata negli ultimi tempi. Ilpare disposto ad alzare l’ingaggio del portierone dai 6 milioni attuali a 7 milioni annui e ciò in un momento di difficoltà economica come questo sarebbe un grande sforzo dadella società. Mino Raiola, agente del classe ’99, però dal canto suo ultimamente ha dichiarato che un portiere comepotrebbe ambire tranquillamente a 10-11 milioni annui; resta da vedere se ...

Advertising

ZZiliani : Vale poco dirlo perchè FJGC e giustizia sportiva sono quel che sono. Ma se è vero che #Lazio (caso #tamponi) e… - PietroMazzara : News formazione #Milan: Gioca #Castillejo falso nueve. #Kalulu al posto di #Dalot. #Ibrahimovic parte dalla panc… - D_A_Rebic : @LucaCohen Che Icardi faccia più goal di Vlahovic penso sia scontato però per il gioco che il Milan sta facendo Vla… - TMW_radio : ??? #Maracanà @EnzoBucchioni ??? «#Donnarumma? Il #Milan si è fatto mettere all'angolo. Raiola ora ha il coltello da… - Andysaro : A parte che sono convinto che #Donnarumma rimarrà al #Milan. Ma che la #Juventus - che non sta bene economicamente,… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan parte

Pianeta Milan

E' arrivata l'ufficialità dadella Lega Calcio sulla data del recupero di Inter - Sassuolo, rinviata causa Covid - 19 ...aumentare il proprio distacco in classifica anche nei confronti del... ballottaggio tra i pali Naturalmente anche in questa edizione del torneo la Spagnafavorita ... e lasciando il trequartista delad agire da destra. Diretta sorteggio Europei Under 21 2021/ ...Sono emozioni, momenti, che non riesci a descrivere. Non ci ho capito davvero nulla”. MILAN-JUVE – “Milan-Juve è una di quelle partite bellissime da giocare, io sono riuscito a fare il gol decisivo ...E’ stato varato dalla Lega calcio l’ultimo calendario dei posticipi e degli anticipi del campionato di Serie A che si giocheranno tra la ...