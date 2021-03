Mancini: “Ci teniamo a partire bene. Pochi dubbi di formazione” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo Chiellini, prende la parola il CT della Nazionale Roberto Mancini, che parla alla vigilia della sfida all’Irlanda del Nord. Queste le sue parole: “Ci teniamo a fare una bella partita e iniziare bene il girone di qualificazione al Mondiale. Donnarumma ha dei problemi con il rinnovo? Non sono preoccupato, i ragazzi sono abituati. Gigio è più esperto rispetto all’Europeo Under21, non mi preoccupa più di tanto. La concentrazione sarà su quell’obiettivo. Le regole ci sono sempre, non dobbiamo trovare regole speciali per questo, ci sono sempre”. Sulla lettera di Prandelli. “Rispetto la sua scelta ma non posso entrare dentro perché non so veramente nulla. È una brava persona”. Sulle qualificazioni al Mondiale. “Di per sé sarà una cosa molto importante, sarà la prima, la più difficoltosa. Arriva dopo tanti mesi, sarà quella più insidiosa ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo Chiellini, prende la parola il CT della Nazionale Roberto, che parla alla vigilia della sfida all’Irlanda del Nord. Queste le sue parole: “Cia fare una bella partita e iniziareil girone di qualificazione al Mondiale. Donnarumma ha dei problemi con il rinnovo? Non sono preoccupato, i ragazzi sono abituati. Gigio è più esperto rispetto all’Europeo Under21, non mi preoccupa più di tanto. La concentrazione sarà su quell’obiettivo. Le regole ci sono sempre, non dobbiamo trovare regole speciali per questo, ci sono sempre”. Sulla lettera di Prandelli. “Rispetto la sua scelta ma non posso entrare dentro perché non so veramente nulla. È una brava persona”. Sulle qualificazioni al Mondiale. “Di per sé sarà una cosa molto importante, sarà la prima, la più difficoltosa. Arriva dopo tanti mesi, sarà quella più insidiosa ...

