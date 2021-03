Madalina Ghenea interpreta Sophia Loren in “House of Gucci”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Life&People.it La giovaneveste i panni dinel film, di Ridley Scott, “of”. La somiglianza con l’iconica attrice italiana, il suo portamento e la sua bellezza disarmante, la rendono perfetta per l’zione di questo ruolo.nel film diLa modella e attrice romena, di 33 anni, è nata a Slatina ed è arrivata a Milano quando era ancora una quindicenne. Con il sogno di lavorare nella moda, inizia la sua carriera da modella sfilando per Gattinoni. Dopo qualche anno è la protagonista del video musicale “Il tempo tra di noi” di Eros Ramazzotti. A renderla celebre, è lo spot della 3, di cui è protagonista ...

o una giovane Sophia Loren ( ) ? Sul set blindatissimo di House of Gucci , il film con la regia di Ridley Scott che si sta girando in Italia, fa la sua comparsa l'attrice e modella ...interpreta Sophia Loren nel film "House of Gucci". L'attrice e modella rumena sin dall'inizio della sua carriera ha giocato con la forte somiglianza con l'iconica attrice italiana: il ...La denuncia presentata da Nicolò Zaniolo e sua madre Francesca: paparazzi sotto casa, al supermercato e nelle vie del Centro. L’attaccante della Roma inseguito dal gossip per la nuova storia d’amore c ...Le scene romane - spettrale la zona di Piazza di Spagna senza turisti e romani - sono state girate a Via Condotti, sede della maison ...