Le banche cinesi ora rischiano il big bang. L’alert di Pechino (Di mercoledì 24 marzo 2021) Alla fine in Cina sta succedendo quello si sperava non succedesse. Le banche di territorio, quelle legate a doppio filo alle province e alle loro economie, stanno per essere travolte da un’ondata di sofferenze. Famiglie e imprese e piccoli risparmiatori che non riescono a rimborsare i prestiti concessi dagli istituti. E a Pechino adesso si comincia ad avere paura per un effetto contagio su tutto il sistema del credito nazionale, anticamera di ogni crisi finanziaria da 30 anni a questa parte (il caso subprime ha fatto scuola). Che l’economia cinese sia molto più fragile di quello che appare, tra deficit alle stelle, forte indebitamento e banche e grandi aziende (solo di pochi giorni fa la mina Tsinghua, gigante dei semiconduttori) a rischio default, è ormai appurato. Adesso però, a Pechino suona l’allarme rosso, tanto ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 marzo 2021) Alla fine in Cina sta succedendo quello si sperava non succedesse. Ledi territorio, quelle legate a doppio filo alle province e alle loro economie, stanno per essere travolte da un’ondata di sofferenze. Famiglie e imprese e piccoli risparmiatori che non riescono a rimborsare i prestiti concessi dagli istituti. E aadesso si comincia ad avere paura per un effetto contagio su tutto il sistema del credito nazionale, anticamera di ogni crisi finanziaria da 30 anni a questa parte (il caso subprime ha fatto scuola). Che l’economia cinese sia molto più fragile di quello che appare, tra deficit alle stelle, forte indebitamento ee grandi aziende (solo di pochi giorni fa la mina Tsinghua, gigante dei semiconduttori) a rischio default, è ormai appurato. Adesso però, asuona l’allarme rosso, tanto ...

Advertising

FedericoPostet : @yuyuwilma10 @lucabattanta Ahn. Ben, intanto Pompeo & co. con la Cina ha fatto begli affari. Vedasi petrolio, vedas… - peseroforever : @lagoldoninuda @IlGiannon @Merr88_ @DiMarzio @ale_taia Casualitá che hanno aspettato fine Gennaio per cambiare la r… - AvantiLazioMCM : @iuiu87 @g_colantuono @Marcottocinque noi non abbiamo banche alle spalle o fondi cinesi o multinazionali.... alla… - antoniodes85 : @gloquenzi X la gioia degli americani, inglesi, cinesi, giapponesi, danesi, svedesi, norvegesi ecc sovrani a casa l… -

Ultime Notizie dalla rete : banche cinesi facile per una donna fare la guardia del corpo? ... alti dirigenti di grandi società e banche, stelle dello spettacolo. Guardia del corpo del re ... sin dall'antichità hanno lavorato come guardie del corpo per alcuni reggenti egiziani, indiani e cinesi. ...

La Spezia, boom di attività straniere. Bianchi: "Italiani in difficoltà, ci salverà la nostra tradizione" ...banche tagliando anche questo ulteriore costo. Infine alla Spezia sono riusciti a radicarsi nella ristorazione'. Per Bianchi comunque gli italiani non spariranno: 'I ristoranti orientali e cinesi ...

Borsa: Asia chiude contrastata dopo Banca centrale cinese Agenzia ANSA Le sanzioni Usa hanno affossato l’economia iraniana Archiviata la politica di “massima pressione” dell’era Trump, Washington e Teheran faticano a riallacciare il dialogo. L’economia è calata di quasi 5 punti percentuali n ...

False fatture: ecco il giro organizzato da imprenditori veneti con la mafia cinese Una maxi frode fiscale per 60 milioni di euro scoperta dalla finanza partendo da un sistema di trasporto di rifiuti in ferro e bancali. Il giro di truffe tra Veneto e Cina partiva da Padova, Treviso e ...

... alti dirigenti di grandi società e, stelle dello spettacolo. Guardia del corpo del re ... sin dall'antichità hanno lavorato come guardie del corpo per alcuni reggenti egiziani, indiani e. ......tagliando anche questo ulteriore costo. Infine alla Spezia sono riusciti a radicarsi nella ristorazione'. Per Bianchi comunque gli italiani non spariranno: 'I ristoranti orientali e...Archiviata la politica di “massima pressione” dell’era Trump, Washington e Teheran faticano a riallacciare il dialogo. L’economia è calata di quasi 5 punti percentuali n ...Una maxi frode fiscale per 60 milioni di euro scoperta dalla finanza partendo da un sistema di trasporto di rifiuti in ferro e bancali. Il giro di truffe tra Veneto e Cina partiva da Padova, Treviso e ...