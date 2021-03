Italia’s Got Talent 2021, chi è Giorgia Greco: come ha perso la gamba (Di mercoledì 24 marzo 2021) Italia’s Got Talent 2021, Giorgia Greco parteciperà alla finale del Talent show, la ragazza è stata premiata con il Golden Buzzer nell’ultima puntata dello show. Giorgia Greco, chi è la ginnasta con la storia commovente di Italia’s Got Talent 2021 (Screenshot)Il suo Talento è stato riconosciuto proprio da Federica Pellegrini, la quale ha notato la bravura della ginnasta. La nuotatrice ha dichiarato sin da subito l’intenzione di far partecipare la ragazza alla finale dello show televisivo. La storia di Giorgia ha emozionato tutti, giudici compresi, la sua grande passione per la ginnastica ritmica le ha permesso di esibirsi anche sul palco di ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 24 marzo 2021)Gotparteciperà alla finale delshow, la ragazza è stata premiata con il Golden Buzzer nell’ultima puntata dello show., chi è la ginnasta con la storia commovente diGot(Screenshot)Il suoo è stato riconosciuto proprio da Federica Pellegrini, la quale ha notato la bravura della ginnasta. La nuotatrice ha dichiarato sin da subito l’intenzione di far partecipare la ragazza alla finale dello show televisivo. La storia diha emozionato tutti, giudici compresi, la sua grande passione per la ginnastica ritmica le ha permesso di esibirsi anche sul palco di ...

