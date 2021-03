Isola dei Famosi: svelati i presunti cachet dei protagonisti (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’Isola dei Famosi è iniziata da poco più di una settimana e già online è impazzato il toto-cachet dei protagonisti in studio, ovvero della conduttrice Ilary Blasi col terzetto di opinionisti composto Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Secondo quanto riportato da Cosmopolitan la più pagata sarebbe (ovviamente) la padrona di casa che percepirebbe circa 50 mila euro a puntata (ovvero 100 mila euro a settimana) e poco importa se Vera Gemma la chiama ‘Eva’ e se ad una certa si toglie gli orecchini perché non vede l’ora di mettersi il pigiama per andare a dormire, perché l’amiamo proprio per questo. Quella de L’Isola dei Famosi è per Ilary Blasi una promozione in piena regola, perché il suo cachet sarebbe raddoppiato rispetto a quando conduceva il Grande ... Leggi su biccy (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’deiè iniziata da poco più di una settimana e già online è impazzato il toto-deiin studio, ovvero della conduttrice Ilary Blasi col terzetto di opinionisti composto Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Secondo quanto riportato da Cosmopolitan la più pagata sarebbe (ovviamente) la padrona di casa che percepirebbe circa 50 mila euro a puntata (ovvero 100 mila euro a settimana) e poco importa se Vera Gemma la chiama ‘Eva’ e se ad una certa si toglie gli orecchini perché non vede l’ora di mettersi il pigiama per andare a dormire, perché l’amiamo proprio per questo. Quella de L’deiè per Ilary Blasi una promozione in piena regola, perché il suosarebbe raddoppiato rispetto a quando conduceva il Grande ...

