Incidente per Ignazio Moser “Grazie per il pronto intervento” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il fidanzato di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, ha avuto un piccolo Incidente mentre stava giocando a Padel. Vediamo insieme cosa è successo. Ignazio Moser subito dopo l’Incidente mentre giocava a PadelIl fidanzato di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser si è mostrato su Instagram con il volto coperto dal sangue. L’Incidente è avvenuto mentre si trovava a Catania, per inaugurare “21PadelArena”. Di questo centro proprio l’ex gieffino ne è socio. LEGGI ANCHE—>CATERINA BALIVO, SVELATI I MOTIVI CHE L’HANNO SPINTA A LASCIARE “VIENI DA ME” Per questo è stata organizzata una partita che l’ha visto coinvolto insieme al fratello della sua fidanzata, Jeremias Rodriguez che hanno sfidato Nicolò Brigante e Nicola Ventola. Ma ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il fidanzato di Cecilia Rodriguez,, ha avuto un piccolomentre stava giocando a Padel. Vediamo insieme cosa è successo.subito dopo l’mentre giocava a PadelIl fidanzato di Cecilia Rodriguez,si è mostrato su Instagram con il volto coperto dal sangue. L’è avvenuto mentre si trovava a Catania, per inaugurare “21PadelArena”. Di questo centro proprio l’ex gieffino ne è socio. LEGGI ANCHE—>CATERINA BALIVO, SVELATI I MOTIVI CHE L’HANNO SPINTA A LASCIARE “VIENI DA ME” Per questo è stata organizzata una partita che l’ha visto coinvolto insieme al fratello della sua fidanzata, Jeremias Rodriguez che hanno sfidato Nicolò Brigante e Nicola Ventola. Ma ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dopo l'incidente Gianni Morandi dall'ospedale : 'Sono un ragazzo fortunato'. Il cantante, ricoverato per le ustioni… - SkyTG24 : Piccolo incidente per il presidente degli Stati Uniti, #JoeBiden, mentre saliva la scaletta dell’aereo per volare a… - StefanoFassina : Qual è il mestiere della Sinistra? Promuovere la sicurezza per chi lavora. Ieri, un’altra vittima: Giuseppe Derasmo… - cvnismvjor : È TUTTO MOLTO DOLOROSO E SIAMO SOLO ALL'INIZIO ho passato l'episodio quattro a piangere come una cretina e il tre c… - labrinta : RT @labrinta: @ProMeTH3us99 @SIMO_MORANDI @AudiIT @auditography Ma l'energia per caricarle tutte da dove viene? Ma quanto pesa in più un'a… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente per Ignazio Moser, l'incidente: paura per il fidanzato di Cecilia Il fidanzato di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, ha avuto un incidente mentre si trovava a Catania per l'inaugurazione di 21PadelArena. Sui social ha mostrato il suo volto insanguinato. Ignazio Moser: l'incidente In tanti sui social si sono preoccupati per le ...

Gianni Morandi, la moglie in ospedale: la tenera dedica via social Gianni Morandi è ricoverato al Centro grandi ustionati di Cesena a causa dell'incidente domestico in cui si è procurato gravi ustioni nelle scorse settimane. Il cantante ha ...fatto i loro auguri per ...

Incidente mentre consegna le pizze, costosa operazione per tornare a camminare il Resto del Carlino Autostrade: “Incidenti e traffico, la misura è colma” “Credo che la misura sia colma: nel solo mese di marzo abbiamo avuto tre incidenti mortali sulla rete autostradale e diversi blocchi del traffico. Ormai viaggiare per la Liguria sta diventando una rou ...

Clean Cities, la pagella di Roma: tasso di motorizzazione tra i più alti d'Europa, inquinamento e troppi incidenti (AGR) Fa tappa a Roma la campagna “Clean Cities: ripartiamo dalle città” di Legambiente, la campagna che intende promuovere una nuova mobilità urbana cercando di spingere i processi politici locali ve ...

Il fidanzato di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, ha avuto unmentre si trovava a Catanial'inaugurazione di 21PadelArena. Sui social ha mostrato il suo volto insanguinato. Ignazio Moser: l'In tanti sui social si sono preoccupatile ...Gianni Morandi è ricoverato al Centro grandi ustionati di Cesena a causa dell'domestico in cui si è procurato gravi ustioni nelle scorse settimane. Il cantante ha ...fatto i loro auguri...“Credo che la misura sia colma: nel solo mese di marzo abbiamo avuto tre incidenti mortali sulla rete autostradale e diversi blocchi del traffico. Ormai viaggiare per la Liguria sta diventando una rou ...(AGR) Fa tappa a Roma la campagna “Clean Cities: ripartiamo dalle città” di Legambiente, la campagna che intende promuovere una nuova mobilità urbana cercando di spingere i processi politici locali ve ...