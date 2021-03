“Il mio vero volto”. Gessica Notaro, l’emozione dopo l’intervento: “Comincio a rivedermi com’ero” (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Questo è un momento di svolta nella mia vita”, quante volte lo abbiamo pensato, detto, sentito da terzi, ebbene stavolta tocca a Gessica Notaro. E mentre si sogna una realtà in cui non ci sarà più bisogno di accostare il suo nome a ciò che le è successo, resta doveroso un recap, necessario a sottolineare quanta forza può possedere un solo essere umano. Era il 2017 e Gessica Notaro aveva 27 anni, quando il suo (già ai tempi) ex Edson Tavares la aggredì con l’acido. Da allora la Notaro ha subito decine e decine d’interventi per cercare di non perdere la vista e per guarire dalle ferite procurate dall’acido. E ora per Gessica è arrivata la vera svolta, l’intervento che le cambierà la vita. Tutto filmato e descritto… (Continua dopo le ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Questo è un momento di svolta nella mia vita”, quante volte lo abbiamo pensato, detto, sentito da terzi, ebbene stavolta tocca a. E mentre si sogna una realtà in cui non ci sarà più bisogno di accostare il suo nome a ciò che le è successo, resta doso un recap, necessario a sottolineare quanta forza può possedere un solo essere umano. Era il 2017 eaveva 27 anni, quando il suo (già ai tempi) ex Edson Tavares la aggredì con l’acido. Da allora laha subito decine e decine d’interventi per cercare di non perdere la vista e per guarire dalle ferite procurate dall’acido. E ora perè arrivata la vera svolta,che le cambierà la vita. Tutto filmato e descritto… (Continuale ...

Gessica Notaro dopo l'intervento: 'Piango di gioia' 'E così ricomincia a comparire il mio vero volto, nascosto dalle cicatrici. Sono 4 anni che mi sento chiusa in una maschera di gomma, ho bisogno di uscirne. Già stasera, vedendomi davanti allo ...

