Hitman 3: Seven Deadly Sins ha una data di uscita ed è un affascinante DLC legato ai sette vizi capitali (Di mercoledì 24 marzo 2021) I giocatori di Hitman 3 avranno la possibilità di espandere la loro esperienza alla fine di marzo con un'espansione in sette parti che mette l'Agente 47 di fronte ai sette peccati capitali. Hitman 3: Seven Deadly Sins è, come suggerisce il titolo, diviso in sette parti, ognuno dei quali incarna uno dei peccati capitali, iniziando con il primo, ovvero l'Avarizia, che arriverà il 30 marzo. Hitman 3, pubblicato il 20 gennaio, è l'ottavo capitolo principale della serie e il DLC Seven Deadly Sins sarà la prima espansione del gioco dalla sua uscita. Nella religione cristiana, l'elenco standard dei sette vizi ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 24 marzo 2021) I giocatori di3 avranno la possibilità di espandere la loro esperienza alla fine di marzo con un'espansione inparti che mette l'Agente 47 di fronte aipeccati3:è, come suggerisce il titolo, diviso inparti, ognuno dei quali incarna uno dei peccati, iniziando con il primo, ovvero l'Avarizia, che arriverà il 30 marzo.3, pubblicato il 20 gennaio, è l'ottavo capitolo principale della serie e il DLCsarà la prima espansione del gioco dalla sua. Nella religione cristiana, l'elenco standard dei...

