F1, prove libere Gp Bahrain 2021: orari e come seguirle in diretta tv (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il semaforo sta per diventare verde. Manca davvero sempre meno all'inizio del Mondiale 2021 di Formula 1: quest'anno si partirà dal Bahrein che sul circuito di Sakhir ospiterà dunque la prima gara dell'anno. Venerdì 26 marzo è il giorno da segnare in rosso in calendario, quello in cui si disputeranno le prime due sessioni di prove libere dell'anno. Novità importante rispetto agli anni scorsi: ogni sessione sarà di sessanta minuti e non più di novanta. La pima scatterà alle 12:30, orario italiano, mentre la seconda alle ore 16:00. La diretta è affidata a Sky Sport Formula Uno mentre su Sportface.it potrete seguire la diretta testuale, i risultati, le classifiche, gli approfondimenti, le parole dei protagonisti per non perdervi davvero nulla di questo primo venerdì.

