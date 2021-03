Emma Corrin | l’abito dei Golden Globe si vince con la lotteria

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Perché esaurire la potenza di un abito per una notte quando quella creazione speciale ha ancora tanto da dare? È questo il pensiero che è balenato nella mente di Emma Corrin quando ha deciso di donare l’abito firmato Miu Miu che indossava alla cerimonia virtuale per i Golden Globe a una lotteria di beneficenza. Obiettivo: raccogliere fondi per The Survivor Trust, un’organizzazione che offre supporto a donne, uomini o bambini sopravvissuti a violenze e abusi di carattere sessuale. L’attrice premiata nella categoria miglior attrice protagonista in The Crown ha approfittato della sua popolarità per dare un aiuto concreto all’ente benefico che in questo ultimo anno ha visto aumentare le richieste di soccorso del 174%.