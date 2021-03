Ecco altre star di Hollywood con cui si è frequentata Dayane Mello (Di mercoledì 24 marzo 2021) Le star ha frequentato Dayane Mello Nei giorni scorsi sono spuntate delle foto dal passato di Dayane Mello, che la vedevano in compagnia del famoso attore americano, Leonardo DiCaprio. Scatti di diversi anni fa che, nonostante tutto, hanno incuriosito l’opinione pubblica. Di questo la gieffina ne ha parlato a Live Non è la d’Urso, dove L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Leha frequentatoNei giorni scorsi sono spuntate delle foto dal passato di, che la vedevano in compagnia del famoso attore americano, Leonardo DiCaprio. Scatti di diversi anni fa che, nonostante tutto, hanno incuriosito l’opinione pubblica. Di questo la gieffina ne ha parlato a Live Non è la d’Urso, dove L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

ilfoglio_it : Ecco la vignetta di @makkox di oggi. Qui tutte le altre per il Foglio - NicolaPorro : Domani alle 15 in piazza del Popolo a Roma (e in altre 25 città italiane) si terrà una manifestazione che vedrà la… - NicolaPorro : #Distanziamento aumentato a 2 metri per le varianti. Ma su questa e su altre misure #anticovid (come i sottoscarpe… - LaLestofante : RT @ilfoglio_it: Ecco la vignetta di @makkox di oggi. Qui tutte la altre per il Foglio - IoFabio1 : RT @ilfoglio_it: Ecco la vignetta di @makkox di oggi. Qui tutte le altre per il Foglio -