Coronavirus | primi due casi in Italia della variante di New York “Tamponi di due persone non apparentemente correlate”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Sequenziata inper la prima volta lacosiddetta di New. Il Laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona – Univpm, nell’ambitosorveglianza epidemiologica molecolare ha identificato ieri, in dueprovenienti da Pesaro Urbino, una “finora non descritta in” ovveromutazione che era stata identificata a Newa novembre a cui era stato attribuito il nome di “B.1.526” e che si è diffusa gradualmente negli Usa. “Al momento – spiega il professor Stefano Menzo, direttore del Laboratorio di Virologia – non ci sono evidenze scientifiche sull’eventuale capacità di questadi evadere la risposta neutralizzante suscitata dagli attuali vaccini“. La ...