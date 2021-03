Calcio: Chiellini, 'Nazionale sta crescendo tanto' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Parma, 24 mar. (Adnkronos) - "Il gruppo della Nazionale sta crescendo tanto". Lo dice il capitano della Nazionale, Giorgio Chiellini, in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio nelle qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022 contro l'Irlanda del Nord. "La cosa più bella che ho visto in questi due anni abbondanti è stato che siamo tutti intercambiabili -aggiunge Chiellini-. La squadra ha sempre fatto bene nonostante le assenze, vuol dire che c'è un'idea di fondo comune che è stata assimilata. I giocatori cardine sono mancati tutti: Verratti, Jorginho, Bonucci ma la squadra è sempre andata avanti, è la cosa più bella". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Parma, 24 mar. (Adnkronos) - "Il gruppo dellasta". Lo dice il capitano della, Giorgio, in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio nelle qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022 contro l'Irlanda del Nord. "La cosa più bella che ho visto in questi due anni abbondanti è stato che siamo tutti intercambiabili -aggiunge-. La squadra ha sempre fatto bene nonostante le assenze, vuol dire che c'è un'idea di fondo comune che è stata assimilata. I giocatori cardine sono mancati tutti: Verratti, Jorginho, Bonucci ma la squadra è sempre andata avanti, è la cosa più bella".

