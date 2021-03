Bitcoin: 'vola' dopo nuovo tweet di Musk, 'ora puoi comprare Tesla con la criptovaluta' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Il Bitcoin torna a volare dopo un nuovo tweet del fondatore di Tesla, Elon Musk che questa mattina ha annunciato che "ora puoi comprare una Tesla con i Bitcoin. La possibilità di pagamento tramite Bitcoin sarà disponibile al di fuori dagli Stati Uniti entro la fine dell'anno", ha spiegato Musk. La criptovaluta che viaggiava intorno ai 53 mila dollari dopo questo annuncio ha registrato un nuovo balzo e ora sta viaggiando intorno ai 56.960 dollari, in crescita di oltre il 3,50%. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Iltorna areundel fondatore di, Elonche questa mattina ha annunciato che "oraunacon i. La possibilità di pagamento tramitesarà disponibile al di fuori dagli Stati Uniti entro la fine dell'anno", ha spiegato. Lache viaggiava intorno ai 53 mila dollariquesto annuncio ha registrato unbalzo e ora sta viaggiando intorno ai 56.960 dollari, in crescita di oltre il 3,50%.

