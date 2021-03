Amici: Ibla e Raffaele, i guanti di sfida (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo che nella prima puntata del serale la squadra di Arisa e Lorella Cuccarini aveva scelto una strategia tutta orientata alla difesa, hanno scelto di agire al posto delle loro coach, lanciando tre guanti di sfida contro i cantanti della squadra di Zerbi-Celentano: Enula, Leonardo e Deddy. Ibla e Raffaele si sono sostituiti alle loro coach, scegliendo di lanciare tre guanti di sfida contro tre cantanti del team Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo che nella prima puntata del serale la squadra di Arisa e Lorella Cuccarini aveva scelto una strategia tutta orientata alla difesa, hanno scelto di agire al posto delle loro coach, lanciando tredicontro i cantanti della squadra di Zerbi-Celentano: Enula, Leonardo e Deddy.si sono sostituiti alle loro coach, scegliendo di lanciare tredicontro tre cantanti del team Articolo completo: dal blog SoloDonna

