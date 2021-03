Violate in tutta Italia le piattaforme Dad. Studenti hacker in azione per evitare le interrogazioni (Di martedì 23 marzo 2021) hackeraggio delle piattaforme informatiche per la Didattica a distanza. Incursioni in tutta Italia da parte di giovani ‘disturbatori’. Per sottrarsi a interrogazioni programmate e verifiche ‘pericolose’. La Polizia di Genova, dopo lunghe indagini, ha scoperto la regia dell’operazione. E ha individuato tre ragazzi, di cui uno minorenne, residenti nelle province di Milano e Messina. Sono i responsabili dell’intrusione nelle piattaforme scolastiche. “Si tratta di un gruppo strutturalmente organizzato. Per la sistematica interruzione delle lezioni di diverse scuole. Su tutto il territorio nazionale“. Genova, scoperti i ‘disturbatori’ informatici della Dad Già dal primo lockdown alcuni dirigenti scolastici di istituti di diverso ordine e grado avevano denunciato le ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 marzo 2021)aggio delleinformatiche per la Didattica a distanza. Incursioni inda parte di giovani ‘disturbatori’. Per sottrarsi aprogrammate e verifiche ‘pericolose’. La Polizia di Genova, dopo lunghe indagini, ha scoperto la regia dell’oper. E ha individuato tre ragazzi, di cui uno minorenne, residenti nelle province di Milano e Messina. Sono i responsabili dell’intrusione nellescolastiche. “Si tratta di un gruppo strutturalmente organizzato. Per la sistematica interruzione delle lezioni di diverse scuole. Su tutto il territorio nazionale“. Genova, scoperti i ‘disturbatori’ informatici della Dad Già dal primo lockdown alcuni dirigenti scolastici di istituti di diverso ordine e grado avevano denunciato le ...

