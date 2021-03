Usa: AstraZeneca, dati vecchi su studi La Ue: 'Caos consegne, vergogna' (Di martedì 23 marzo 2021) Nuove ombre su : potrebbe aver utilizzato ' dati obsoleti ' negli studi clinici negli Stati Uniti sul contro il - 19 fornendo una visione 'incompleta' dell'efficacia. Lo sostiene la principale agenzia ... Leggi su leggo (Di martedì 23 marzo 2021) Nuove ombre su : potrebbe aver utilizzato 'obsoleti ' negliclinici negli Stati Uniti sul contro il - 19 fornendo una visione 'incompleta' dell'efficacia. Lo sostiene la principale agenzia ...

Advertising

TgLa7 : Sperimentazione #Usa su #AstraZeneca, il #vaccino è sicuro ++ Nessun problema di sicurezza riguardo i #coaguli di s… - repubblica : ?? AstraZeneca, studio in Usa, Cile e Peru' dimostra che vaccino e' sicuro ed efficace al 79% contro i sintomi e 100… - Agenzia_Ansa : I risultati della sperimentazione negli Stati Uniti del vaccino #AstraZeneca sono disponibili e confermano che il v… - infoiteconomia : Negli USA ci sono milioni di dosi di AstraZeneca non utilizzate, che servirebbero in Europa - infoiteconomia : AstraZeneca, dubbi dagli Usa: “Forse forniti dati obsoleti” -