Turchia, S&P avverte: bilancia pagamenti debole e riserve valutarie a zero (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – L’Agenzia di rating S&P mette in guardia la Turchia, che ieri ha visto crollare la Lira e la Borsa di Istanbul, a causa del ribaltone alla banca centrale, deciso dal Presidente Erdogan. “I recenti cambiamenti – sottolinea l’agenzia – evidenziano ancora una volta la limitata indipendenza operativa della Banca Centrale della Turchia (CBRT) e la scarsa prevedibilità della politica economica”. S&P avverte anche che la bilancia dei pagamenti “rimane debole” e le riserve valutarie sono “vicine allo zero”. Inoltre, si sottolinea che “la probabile inversione degli afflussi di non residenti in Turchia degli ultimi mesi metterà sotto pressione la lira turca, con un impatto negativo sull’inflazione e sul ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – L’Agenzia di rating S&P mette in guardia la, che ieri ha visto crollare la Lira e la Borsa di Istanbul, a causa del ribaltone alla banca centrale, deciso dal Presidente Erdogan. “I recenti cambiamenti – sottolinea l’agenzia – evidenziano ancora una volta la limitata indipendenza operativa della Banca Centrale della(CBRT) e la scarsa prevedibilità della politica economica”. S&Panche che ladei“rimane” e lesono “vicine allo”. Inoltre, si sottolinea che “la probabile inversione degli afflussi di non residenti indegli ultimi mesi metterà sotto pressione la lira turca, con un impatto negativo sull’inflazione e sul ...

Advertising

zazoomblog : Turchia crolla la Lira dopo ribaltone alla Banca centrale. S&P: riserve valutarie vicino allo zero - #Turchia… - sailormars_s : RT @periodicodaily: Violenza sulle donne: la Turchia esce dalla Convenzione di Istanbul #Istanbul #Turchi #ConvenzionediIstanbul @sailormar… - RitaOrsini97 : RT @MChiara7: S-..Ho viaggiato per tutta la Turchia.Sono persino andata a Kayseri??.. La sera ero davvero affamata,sono andata dal cuoco a… - CrescenzoFilo : RT @MChiara7: S-..Ho viaggiato per tutta la Turchia.Sono persino andata a Kayseri??.. La sera ero davvero affamata,sono andata dal cuoco a… - MChiara7 : S-..Ho viaggiato per tutta la Turchia.Sono persino andata a Kayseri??.. La sera ero davvero affamata,sono andata da… -