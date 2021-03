Suoni contro muri: terzo appuntamento con Stefano Bollani, Lorenzo Hengeller e Roxy in the box (Di martedì 23 marzo 2021) Suoni contro muri: “Alla faccia del jazz” è il terzo appuntamento della rassegna del Trianon Viviani in cui la musica incontra l’arte in streaming (ideata da Marisa Laurito, in collaborazione col museo Madre). Il pianista e compositore Stefano Bollani, il pianista e cantautore Lorenzo Hengeller e l’artista Roxy in the box sono i protagonisti, domani, Leggi su 2anews (Di martedì 23 marzo 2021): “Alla faccia del jazz” è ildella rassegna del Trianon Viviani in cui la musica incontra l’arte in streaming (ideata da Marisa Laurito, in collaborazione col museo Madre). Il pianista e compositore, il pianista e cantautoree l’artistain the box sono i protagonisti, domani,

Advertising

sergioverolebo1 : RT @mattinodinapoli: Trianon Viviani: «Suoni contro muri» con Stefano Bollani, Lorenzo Hengeller e Roxy in the box - mattinodinapoli : Trianon Viviani: «Suoni contro muri» con Stefano Bollani, Lorenzo Hengeller e Roxy in the box - teatroTrianon : SUONI CONTRO MURI - concerto gratuito Domani, alle 21, in diretta fb e - teatroTrianon : @hengeller è ospite di Cusanotv parlare di 'Alla faccia del jazz'. Il concerto gratuito che trasmetteremo mercoledì… - teatroTrianon : Una domenica in musica! Oggi, alle ore 20, su -