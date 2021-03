Scossone in casa viola | Prandelli si dimette | ' Questo mondo non fa più per me'

(Di martedì 23 marzo 2021) Cesaresi è dimesso da allenatore della Fiorentina, spiegando le sue motivazioni in una toccante lettera. "È la seconda volta che lascio la Fiorentina. La prima per volere di altri, oggi per ...

Troppe tensioni lo hanno portato a tornare ae nelle ultime 24 ore le riflessioni hanno portato a questa decisione.Firenze " Nuovoinviola, a dieci giorni dalla gara con il Genoa: si dimette Cesare Prandelli , pronto a tornare Giuseppe Iachini. Prandelli era tornato ad allenare la Fiorentina a novembre dopo l'...Le motivazioni dell'addio spiegate in una lettera: "In questo momento della mia vita mi trovo in un assurdo disagio che non mi permette di essere ciò che sono" ...Cesare Prandelli si è dimesso da allenatore della Fiorentina, ancora non sono note le motivazioni, che verranno spiegate dallo stesso tecnico bresciano in un comunicato. Il club viola ha due ...