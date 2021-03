Sampdoria | Askildsen ritrova il Milan | dalla perla all’oblio

Leggi su calcionews24

Lasarà impegnata in trasferta contro ildopo la sosta: dolci ricordi per, oggetto misterioso nella rosa attuale di Ranieri Lasarà impegnata in trasferta contro ildopo la sosta per le nazionali. Dolci ricordi per Kristoffer, che lo scorso 29 luglio stupì tutti con un eurogol proprio ai danni dei rossoneri. Da lì in poi il centrocampista norvegese è diventato un oggetto misterioso nella rosa del tecnico Claudio Ranieri: con l'arrivo di Adrien Silva si è sicuramente infittita la concorrenza per il classe 2001 nella mediana blucerchiata che in questa stagione può contare solamente un totale di 42 minuti effettivi di gioco divisi tra Fiorentina, Inter e Udinese.