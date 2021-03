Roma | 34enne ruba 10 bottiglie di alcolici | poi aggredisce con calci e pugni dipendenti e agenti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 23 marzo 2021) Nel corso del pomeriggio di ieri, 22 marzo, intorno alle ore 17:00 un 34 del Gambia, J.I, è stato tratto in arresto daglidella Polizia di Stato del commissariato Prenestino e della Sezione Volanti per rapina e resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. L’aggressione e la tentata fuga In pieno pomeriggio, su via della Rustica, un malvivente è stato sorpreso all’interno di un supermercato mentre era intento are circa 10di, nascondendole in uno zaino. Non appena è stato notato e sorpreso in flagrante ha aggredito il personale del supermercato conper tentare la fuga. Tuttavia, il ladro, non è riuscito nel suo intento: bloccato è stato messo in sicurezza nell’auto di servizio. Qui, non si è calmato, anzi, ha dato in escandescenza aggredendo ...