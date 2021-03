Quelle lacrime di Ibrahimovic che lo rendono un po’ più umano

(Di martedì 23 marzo 2021) Anche Zlatan Ibrahimovic piange. Non si smette mai di scoprire lati del campione svedese del Milan che ha spopolato sul palco di Sanremo, sta segnando come nessun altro in Serie A a 39 anni ed è tornato a giocare in nazionale a cinque anni dall’addio. Zlatan può fare tutto, lo ha spiegato all’Ariston poche settimane fa. «Fare niente è lo sbaglio più grande che si può fare. Se sbaglia Zlatan, puoi sbagliare anche tu. La cosa importante è fare la differenza, ogni giorno».

Ibrahimovic è tornato e non è riuscito a trattenere le. Il giocatore del Milan ha ritrovato la convocazione in Nazionale e il ct Janne Andersson lo ...campo adesso faccio cose diverse da......'Oggi siamo qui per dire basta al patriarcato e far capire a questi uomini che le donne sono... LE ESEQUIE Napoli, Ornella uccisa dal compagno: tensioni eai funerali... IL FEMMINICIDIO ...Avete mai visto Zlatan Ibrahimovic piangere? Succede anche questo al campione parlando dei figli nella prima conferenza stampa al ritorno in nazionale dopo cinque anni, giusto per non fare sempre qual ...Zlatan si commuove pensando alla lontananza dalla famiglia: "Vincent piangeva quando sono andato via, ma ora va meglio" ...