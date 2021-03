PlayStation 5 introvabile | utili consigli per riuscire ad acquistarla

Leggi su chenews

(Di martedì 23 marzo 2021) La5 è praticamente, ma seguendo i nostripotrete avere una chance di poterla acquistare.5 (Google Images)La5 in questi mesi è diventata una sorta di Sacro Graal, un oggetto praticamente. I motivi sono molteplici. In primo luogo la pandemia ha rallentato tutta la filiera produttiva e di distribuzione della console. Inoltre in tal senso non ha aiutato l’attività di bagarinaggio operata da alcuni commercianti. In particolare alcune persone sfruttano dei bot che in automatico acquistano un certo quantitativo di console appena queste tornano disponibili. Questo fa si che quando una persona apre il sito persi ritrova poi a bocca asciutta. Questi compratori poi rimettono in ...