Fumata grigia diritti tv: Dazn si ferma a 11 voti (si è aggiunto Cairo), ne servono 14

Urbano Cairo si sposta sul fronte Dazn che sale a undici voti. Quindi ancora nessuna decisione sui diritti tv. Anche il Napoli fa parte del fronte Dazn. Ai 10 club che già avevano votato per Dazn si è aggiunto il Torino. Il Cagliari è uscito dall'assemblea, mentre Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo e Spezia hanno votato contro.

Scrive Nicolò Schira su Twitter: Fumata grigia per l'assegnazione dei diritti TV di #SerieA per il triennio 2021-24. #Dazn si ferma a quota 11 voti (ne servivano 14 per il quorum) e ne ha persi 2 rispetto alle previsioni della vigilia.

