Fabrizio Corona | la brutta notizia è appena arrivata

Leggi su howtodofor

(Di martedì 23 marzo 2021)ricoverato per dieci giorni in Psichiatria Allora, raggiunto presso la sua abitazione dagli agenti della polizia penitenziaria che dovevano scortarlo in carcere, aveva dato in escandescenza quando si era accorto che un poliziotto gli aveva preso il cellulare. Dopo bestemmie e una tentata aggressione ai danni degli agenti,era stato medicato dagli operatori sanitari accorsi. Al suo braccio presentava ferite, poi giudicate lievi, da taglio. Portato al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda, era stato ricoverato in Psichiatria dal cui reparto aveva dato il via allo sciopero della fame e della sete, poi momentaneamente interrotto per concedersi un thè. A nulla, per il momento, sono serviti i suoi appelli per poter parlare con i pubblici ministeri che hanno chiesto (e ottenuto) la sua nuova carcerazione per aver violato le ...