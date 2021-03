Extraliscio | è punk da balera

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Si sente subito che dietro c’è una produzione forte, Elisabetta Sgarbi, per la presenze degli ospiti e lo sguardo multidisciplinare; perchéoramai è un contenitore di idee e di linguaggi che comprende musica, video, animazione, cinema, fumetto. Il generatore di energia sonica è costituito da Mirco Mariani, polistrumentista, compositore, arrangiatore e cantante. Con lui due leggende del liscio come il cantante Mauro Ferrara e il clarinettista Moreno il Biondo. Tra gli ospiti il fisarmonicista Simone Zanchini, il Coro delle … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

... e giovanotti vitaminici che accompagnano con ghirigori fisici pazzeschi le esibizioni delle orchestre spettacolo (vedi glia Sanremo, il- liscio). Mi fanno venire in mente i ......componente degliche hanno partecipato anche al festival di Sanremo con Bianca luce nera (RPT Bianca Luce Nera) oltre che protagonisti di un documentario di Elisabetta Sgarbi 'da ...Si sente subito che dietro c’è una produzione forte, Elisabetta Sgarbi, per la presenze degli ospiti e lo sguardo multidisciplinare; perché Extraliscio oramai è un contenitore di idee e di linguaggi c ...Le balere e Sanremo ("Siamo tornai a casa sentendoci vincitori"). Il liscio e la musica balcanica, passando per l'Amazzonia di Fitzcarraldo. La tradizione e la sperimentazione. L'amore per i contrasti ...