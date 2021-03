Covid, tornano a crescere positivi attuali e decessi nel Casertano (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo due giorni di calo dei positivi attuali, dovuto al maggior numero di guariti giornalieri rispetto alle nuove positività, i dati tornano a crescere: 263 i nuovi casi a fronte di 170 guariti, per un numero di attuali positivi che raggiunge quota 7237 (80 in più di ieri); sempre oltre il 10% il tasso di positività (12,85% con 2046 tamponi processati, ieri era al 14,5%). Cresce, rispetto agli ultimi due giorni, anche il numero delle vittime: sono sette nelle ultime 24 ore (cinque quelle registrate tra sabato e lunedì), per un conto totale di 896 persone decedute causa Coronavirus nel Casertano da inizio pandemia (marzo 2020). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo due giorni di calo dei, dovuto al maggior numero di guariti giornalieri rispetto alle nuovetà, i dati: 263 i nuovi casi a fronte di 170 guariti, per un numero diche raggiunge quota 7237 (80 in più di ieri); sempre oltre il 10% il tasso dità (12,85% con 2046 tamponi processati, ieri era al 14,5%). Cresce, rispetto agli ultimi due giorni, anche il numero delle vittime: sono sette nelle ultime 24 ore (cinque quelle registrate tra sabato e lunedì), per un conto totale di 896 persone decedute causa Coronavirus nelda inizio pandemia (marzo 2020). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 13.846 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sa… - NicolaPorro : #Distanziamento aumentato a 2 metri per le varianti. Ma su questa e su altre misure #anticovid (come i sottoscarpe… - anteprima24 : ** #Covid, tornano a crescere positivi attuali e decessi nel #Casertano ** - TViweb : Post Edited: COVID VENETO – Tutti gli indicatori negativi, tranne gli attualmente positivi che tornano a scendere - TrgMedia : Covid: tornano a scendere ricoverati in ospedali Umbria. Registrati altri 14 morti ultimo giorno, 174 nuovi casi… -