Con 551 morti per Meloni il problema è un immigrato clandestino positivo in fuga da un centro (Di martedì 23 marzo 2021) Mentre l'epidemia avanza e continua a mietere vittime (oltre 500 stando agli ultimi numeri) ed il tasso di positività aumenta imperterrito, Giorgia Meloni continua a propagandare la paura degli ... Leggi su globalist (Di martedì 23 marzo 2021) Mentre l'epidemia avanza e continua a mietere vittime (oltre 500 stando agli ultimi numeri) ed il tasso di positività aumenta imperterrito, Giorgiacontinua a propagandare la paura degli ...

Advertising

CentiTiberio : RT @Yoda15271485: Su 551 decessi odierni, 99 in #Lombardia, sempre in testa con quasi il 20%, commentate voi! #pandemia #FontanaDimettiti h… - teresa3345 : RT @ClaudioDeglinn2: Oggi 23 marzo 2021, 551 vittime..per un totale di 105.879 covid in Italia! Perché Speranza è ancora Ministro della San… - PaintSoulStars : RT @ClaudioDeglinn2: Oggi 23 marzo 2021, 551 vittime..per un totale di 105.879 covid in Italia! Perché Speranza è ancora Ministro della San… - MelaCar51 : RT @thebrightside0: #Covid_19 551 vittime oggi in Italia ma : ?? Di quale età? ?? Con quali e quante patologie in corso? ?? Morti in Ospe… - paolominervino : RT @a70199617: #I migliori sono pregati di andare a casa Coronavirus: 18.765 nuovi casi con 335.189 tamponi e 551 vittime -