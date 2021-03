Coldiretti: Campagna Covid free, registrato soltanto lo 0,3% dei contagi. E i borghi tornano di moda (Di martedì 23 marzo 2021) Appena lo 0,3% dei contagi colpisce le campagne dove in molti sognano di trasferirsi per sfuggire ai pericolosi assembramenti delle grandi città senza limitare la possibilità di movimento, grazie ai grandi spazi disponibili. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base delle denunce complessive di infortunio da Covid 19 al 28 febbraio 2021 registrate dall’Inail che evidenzia come la percentuale più bassa di contagi tra le diverse attività si sia verificata proprio in agricoltura dove peraltro non si è mai smesso di lavorare durante l’anno per garantire le forniture alimentari degli italiani. La vita in Campagna risulta essere più sicura perché garantisce il rispetto delle distanze che nelle aree rurali – sottolinea la Coldiretti – si misurano in ettari e non in metri ma ad essere meno ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021) Appena lo 0,3% deicolpisce le campagne dove in molti sognano di trasferirsi per sfuggire ai pericolosi assembramenti delle grandi città senza limitare la possibilità di movimento, grazie ai grandi spazi disponibili. E’ quanto afferma lasulla base delle denunce complessive di infortunio da19 al 28 febbraio 2021 registrate dall’Inail che evidenzia come la percentuale più bassa ditra le diverse attività si sia verificata proprio in agricoltura dove peraltro non si è mai smesso di lavorare durante l’anno per garantire le forniture alimentari degli italiani. La vita inrisulta essere più sicura perché garantisce il rispetto delle distanze che nelle aree rurali – sottolinea la– si misurano in ettari e non in metri ma ad essere meno ...

