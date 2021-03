APOLIDE | l’atteso album di PADUANO

Leggi su optimagazine

(Di martedì 23 marzo 2021) Dal 19 febbraio è disponibile nei migliori negozi di dischi e su tutte le piattaforme di streaming,l’del cantautore, per il roster New Generation di Apogeo Records.ama raccontarsi e raccontare ciò che lo circonda assecondando e giocando con le innumerevoli sfumature che riserva la musica e ne ha dato ampia dimostrazione con il primo singolo “Briciole” pubblicato ad ottobre 2019. A dimostrazione dell’impegno profuso e dei buoni riscontri ottenuti, nello stesso anno conquista la finale del NanoFestival di Ercolano (NA) e del Premio Ugo Calise di Oratino (CB). Nel 2020 entra nel roster New Generation di Apogeo Records e pubblica i singoli “Due secondi fa” (Gennaio 2021) e “Le mie scarpe nuove” pubblicato a Febbraio. I due singoli sono il preludio ad un progetto più ampio: la ...