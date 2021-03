Advertising

ilpost : Draghi dice che farà il vaccino di AstraZeneca - Palazzo_Chigi : Draghi: 'Il Governo italiano accoglie con soddisfazione il pronunciamento dell'#Ema. La somministrazione del vaccin… - CarloStagnaro : L'#Ema ha solo ribadito ciò che diceva da giorni: i benefici del #vaccino #Astrazeneca sono ordini di grandezza sup… - annaliagiuli : Vaccino, Draghi incalza i governatori: «C'è chi non utilizza le dosi» - CiccioniSe : RT @Cartabellotta: #Draghi: “sui #vaccini #Regioni in ordine sparso” Inaccettabile, ma inevitabile perché: ??standard nazionali troppo gene… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Draghi

ilmessaggero.it

Qui l'aggiornamento sulle dosi dianti - Covid consegnate e somministrate in Italia Ore 07.: "Nuove restrizioni necessarie per limitare i morti. Per i vaccini attendano tutti il ...COVID, cosa è successo ieri: Speranza, ripresi da 48 ore, risposta è buona " "Già da 48 ore ...: "Nuove restrizioni necessarie per limitare i morti. Per i vaccini attendano tutti il ...Ma Draghi non ritiene possa essere una giustificazione per le inefficienze manifestate da alcune Regioni. Ciò non toglie che il premier è intenzionato a fare «tutto il possibile» per dare all’Italia ...“Priorità ai vaccini prodotti sul territorio europeo. Non abbiamo assolutamente bisogno dello Sputnik V”: lo ha detto al telegiornale di Tf1 il commissario europeo Thierry Breton, incaricato per i vac ...