TikTok e ora i videogiochi | ByteDance ha acquisito i creatori di Mobile Legends per $4 miliardi

(Di lunedì 22 marzo 2021) Nel tentativo di entrare a gamba tesa nel mondo dei giochihalo studio Moonton Technology per ben $4. Se i nomi non vi dicono niente ecco una descrizione nel dettaglio: quando parliamo dinon si tratta altro che dei proprietari della piattaforma. Cercando di raggiungere più giocatori su piattaforme Android e iOS, la società ha preso il controllo di uno degli studi più prolifici degli ultimi anni. Moonton Tecnhology con sede a Shanghai è il team dietro: Bang Bang, uno dei titoli più famosi negli store digitali per dispositivi. Il MOBA che imita perfettamente League ofè stato un vero successo dal 2016, essendo sempre un riferimento in ...

Advertising

_aboutaurora : Video trovato su Tiktok e sto ridendo da mezz'ora. #amici20 - yoursincerlynic : Siccome che su tiktok vedo gente che commenta l’mv di addison rae ora lo guardo e lo commento qui sotto - callmecarota : ora lo voglio sapere forza - sweetxcrevture : non mi va né tiktok né google né wattpad né un cazzo io ora bestemmio - lyraevv : @yyxylella secondo me è anche grazie al fatto che ora tutti hanno tiktok. Sull'app vedo che vanno particolarmente d… -

Ultime Notizie dalla rete : TikTok ora

Corriere della Sera

Rognoni, 20 anni, parla velocissimo anche al telefono, come tutti su Tik Tok: i libri, lenti e antiquati, spiega, "piacciono perché l'audience è di ragazzi sotto i 25 anni, che non vedono l'di ......Tezenis con Giulia De Lellis Giulia De Lellis al debutto come attrice La 25enne influencer ed... dove si è esibita in un balletto stile. Oltre ad essere una delle celebrity più seguite su ...Sul social spopolano video-recensioni di pochi secondi, girate da «critici» under 25, che generano campagne spontanee. I libri, lenti e antiquati, «piacciono perché i giovani non vedono l’ora di speri ...Stasera in seconda serata su Rai 1 appuntamento con Settestorie . Alle ore 23.40 sulla principale emittente della televisione di Stato, la ...