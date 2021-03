"Sono stato in carcere". Mago Forest, quello che nessuno sapeva sul suo passato: "La differenza tra San Vittore e Fabio Fazio" (Di lunedì 22 marzo 2021) "Sono stato in carcere". Michele Foresta, in arte Mago Forest, è uno degli ospiti fizi di Che tempo che fa. Il comico-prestigiatore, rivelatosi in tv con la Gialappas' Band, ha sempre amato spiazzare i telespettatori con battute e gag un po' "lunari", ma stavolta forse ha esagerato. Intervistato dal settimanale TvMia, la spalla di Fabio Fazio ha concesso una rilevazione decisamente sorprendente sui suoi trascorsi giovanili. La sua carriera artistica è nata tra le sbarre di un carcere tra i più famosi d'Italia, San Vittore, appena sbarcato dalla sua Sicilia a Milano. "Stavo facendo il militare e fui assegnato alla casa di reclusione di San Vittore. E li ho iniziato a provare ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) "in". Michelea, in arte, è uno degli ospiti fizi di Che tempo che fa. Il comico-prestigiatore, rivelatosi in tv con la Gialappas' Band, ha sempre amato spiazzare i telespettatori con battute e gag un po' "lunari", ma stavolta forse ha esagerato. Intervidal settimanale TvMia, la spalla diha concesso una rilevazione decisamente sorprendente sui suoi trascorsi giovanili. La sua carriera artistica è nata tra le sbarre di untra i più famosi d'Italia, San, appena sbarcato dalla sua Sicilia a Milano. "Stavo facendo il militare e fui assegnato alla casa di reclusione di San. E li ho iniziato a provare ...

