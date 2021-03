Scanzi: «Vaccinato con AstraZeneca quando nessuno voleva, gli italiani dovrebbero ringraziarmi» – Il video (Di lunedì 22 marzo 2021) «Mi sono Vaccinato con AstraZeneca in un momento storico in cui nessuno volevo farlo: gli italiani dovrebbero ringraziarmi». Andrea Scanzi risponde così alle polemiche che lo hanno investito dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino anglo-svedese al centro affari di Arezzo, città dove risiede. Il giornalista del Fatto Quotidiano era stato attaccato sui social dopo che aveva annunciato la sua vaccinazione, venendo additato come “furbetto” per aver superato persone che dovevano ricevere le dosi prima di lui, come disabili, insegnanti e dipendenti pubblici. «Io sono un caregiver» «Sono nella categoria caregiver, in quanto figlio unico e con genitori a rischio», ha sostenuto il giornalista in una diretta Facebook dal suo profilo. Tuttavia, la lista «verbale» ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 marzo 2021) «Mi sonoconin un momento storico in cuivolevo farlo: gli». Andrearisponde così alle polemiche che lo hanno investito dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino anglo-svedese al centro affari di Arezzo, città dove risiede. Il giornalista del Fatto Quotidiano era stato attaccato sui social dopo che aveva annunciato la sua vaccinazione, venendo additato come “furbetto” per aver superato persone che dovevano ricevere le dosi prima di lui, come disabili, insegnanti e dipendenti pubblici. «Io sono un caregiver» «Sono nella categoria caregiver, in quanto figlio unico e con genitori a rischio», ha sostenuto il giornalista in una diretta Facebook dal suo profilo. Tuttavia, la lista «verbale» ...

