Roma: quando torna in campo Zaniolo? (Di lunedì 22 marzo 2021) Il rientro di Zaniolo è sempre più vicino. Il talento giallorosso si sta allenando a Trigoria con un personal trainer e ormai non avverte più dolore al ginocchio operato. Il 25 marzo volerà ad Innsbruck per la visita di controllo con il professor Fink, il chirurgo che lo ha operato. quando è previsto il rientro di Zaniolo? Zaniolo sta recuperando dalla nuova rottura del crociato, rimediata durante la partita di settembre tra Olanda e Italia. Se il 25 marzo non ci saranno intoppi, il chirurgo dovrebbe autorizzare il numero 22 giallorosso a ricominciare un lavoro collettivo, senza forzare troppo ovviamente. Dovrebbe prima allenarsi con la Primavera guidata da Alberto De Rossi per poi tornare in prima squadra. Il rientro di Zaniolo in campo è dunque in programma ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 22 marzo 2021) Il rientro diè sempre più vicino. Il talento giallorosso si sta allenando a Trigoria con un personal trainer e ormai non avverte più dolore al ginocchio operato. Il 25 marzo volerà ad Innsbruck per la visita di controllo con il professor Fink, il chirurgo che lo ha operato.è previsto il rientro dista recuperando dalla nuova rottura del crociato, rimediata durante la partita di settembre tra Olanda e Italia. Se il 25 marzo non ci saranno intoppi, il chirurgo dovrebbe autorizzare il numero 22 giallorosso a ricominciare un lavoro collettivo, senza forzare troppo ovviamente. Dovrebbe prima allenarsi con la Primavera guidata da Alberto De Rossi per poire in prima squadra. Il rientro diinè dunque in programma ...

