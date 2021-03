Potete guardare i primi GP di Formula 1® e MotoGP™ a soli 9 euro con Sky Q (Di lunedì 22 marzo 2021) La Formula 1® e la MotoGP sono ai nastri di partenza, a breve inizieranno infatti i Campionati del mondo 2021 delle quattro e due ruote. Calendario alla mano, è previsto per il 28 marzo l’appuntamento sia per il Gran Premio GULF AIR del Bahrein di F1® sia per il Gran Premio Barwa del Qatar di MotoGP. Gli appassionati di motori si augurano di assistere anche quest’anno a un grande spettacolo, dopo il settimo Mondiale conquistato da Lewis Hamilton su Mercedes e il trionfo inaspettato di Joan Mir su Suzuki. nella classe regina del Motomondiale E proprio per l’inizio della nuova stagione gli utenti potranno usufruire della promo di Sky intitolata Prova Sky Q. Con Prova Sky Q provi Sky Q per 30 giorni a 9 euro Prova Sky Q è un’offerta che consente di provare l’esperienza completa del decoder Sky Q per 30 giorni al prezzo di 9 euro. ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 22 marzo 2021) La1® e la MotoGP sono ai nastri di partenza, a breve inizieranno infatti i Campionati del mondo 2021 delle quattro e due ruote. Calendario alla mano, è previsto per il 28 marzo l’appuntamento sia per il Gran Premio GULF AIR del Bahrein di F1® sia per il Gran Premio Barwa del Qatar di MotoGP. Gli appassionati di motori si augurano di assistere anche quest’anno a un grande spettacolo, dopo il settimo Mondiale conquistato da Lewis Hamilton su Mercedes e il trionfo inaspettato di Joan Mir su Suzuki. nella classe regina del Motomondiale E proprio per l’inizio della nuova stagione gli utenti potranno usufruire della promo di Sky intitolata Prova Sky Q. Con Prova Sky Q provi Sky Q per 30 giorni a 9Prova Sky Q è un’offerta che consente di provare l’esperienza completa del decoder Sky Q per 30 giorni al prezzo di 9. ...

