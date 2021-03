Lucas Moura difende Mou: “Quello che è successo in Croazia è colpa di tutti. Veniamo da una settimana molto dura” (Di martedì 23 marzo 2021) Lucas Moura ha parlato al London Evening Standard del momento del Tottenham, non è un momento bello per il club soprattutto dopo la clamorosa eliminazione in Europa League contro la Dinamo Zagabria: “È stata una settimana molto dura per noi e le sensazioni erano brutte, ma ieri abbiamo mostrato la nostra essenza, l’atteggiamento giusto. La cosa buona del calcio è che non ti dà tempo per piangere. Ieri sera abbiamo giocato in modo diverso, ci siamo meritati la vittoria e ne sono felice. Abbiamo parlato della partita con la Dinamo: il mister ci ha detto tante cose, cose che devono restare tra noi. Ha molta esperienza e ha cercato di motivarci. È stato un bene per la partita di ieri. Ora abbiamo 9 partite davanti a noi, abbiamo la finale di Coppa di Lega e vogliamo finire bene la stagione. Contro la ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 marzo 2021)ha parlato al London Evening Standard del momento del Tottenham, non è un momento bello per il club soprattutto dopo la clamorosa eliminazione in Europa League contro la Dinamo Zagabria: “È stata unaper noi e le sensazioni erano brutte, ma ieri abbiamo mostrato la nostra essenza, l’atteggiamento giusto. La cosa buona del calcio è che non ti dà tempo per piangere. Ieri sera abbiamo giocato in modo diverso, ci siamo meritati la vittoria e ne sono felice. Abbiamo parlato della partita con la Dinamo: il mister ci ha detto tante cose, cose che devono restare tra noi. Ha molta esperienza e ha cercato di motivarci. È stato un bene per la partita di ieri. Ora abbiamo 9 partite davanti a noi, abbiamo la finale di Coppa di Lega e vogliamo finire bene la stagione. Contro la ...

