Isola 14, scintille tra Soleil Sorge e i suoi ex compagni d'avventura. E Marco Maddaloni fa uno spoiler sulla finale (Di lunedì 22 marzo 2021) scintille tra ex naufraghi. Un ritrovo tra Isolani ha visto protagonisti ieri sera su Instagram quattro concorrenti della precedente edizione dell'Isola dei famosi. Il campione in carica Marco Maddaloni, che ha da poco smesso i panni del "Salvavita" sull'Isola dei parassiti con Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, si è infatti collegato per una chiacchierata in diretta con altri ex naufraghi dell'Isola dei Famosi 14. A conversare con lui Luca Vismara, Marina La Rosa ed Aaron Nielsen. Naturalmente i quattro hanno parlato dell'attuale edizione del programma scambiandosi opinioni e commenti. Qualcuno di questi ha riguardato anche una loro acerrima "nemica" all'interno del reality, l'ex naufraga Soleil Stasi. Nonostante infatti siano passati ormai due anni da ...

