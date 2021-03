Il mistero degli occhi di Akash Kumar: a Live – Non è la d’Urso una segnalazione che toglie ogni dubbio (Di lunedì 22 marzo 2021) Akash Kumar è sicuramente uno dei concorrenti più discussi dell’Isola dei Famosi, per via di alcune informazioni riguardanti il suo passato che hanno lasciato dei dubbi a molti telespettatori. Si è partiti innanzitutto dal mistero legato al suo vero nome: Akash, in passato, ha infatti partecipato ad altri programmi come Temptation Island e Ciao Darwin, ma in entrambe le occasioni avrebbe utilizzato nomi differenti come Pablo Andreis Romero o Andrea. Interpellato in diretta durante la seconda puntata del reality, il concorrente, infastidito, ha confermato che il suo vero nome è Akash, ma ha dichiarato di non voler più affrontare questa polemica, già emersa in passato. Un altro dubbio legato alla sua persona però è rappresentato dal colore degli ... Leggi su trendit (Di lunedì 22 marzo 2021)è sicuramente uno dei concorrenti più discussi dell’Isola dei Famosi, per via di alcune informazioni riguardanti il suo passato che hanno lasciato dei dubbi a molti telespettatori. Si è partiti innanzitutto dallegato al suo vero nome:, in passato, ha infatti partecipato ad altri programmi come Temptation Island e Ciao Darwin, ma in entrambe le occasioni avrebbe utilizzato nomi differenti come Pablo Andreis Romero o Andrea. Interpellato in diretta durante la seconda puntata del reality, il concorrente, infastidito, ha confermato che il suo vero nome è, ma ha dichiarato di non voler più affrontare questa polemica, già emersa in passato. Un altrolegato alla sua persona però è rappresentato dal colore...

Advertising

katiadiluna16 : Il mistero del colore degli occhi... Ah è una nuova docu-serie? #noneladurso - Creailtuoaccou6 : Ah ha 524 nomi è arrogante e presuntuoso ma il mistero è il colore degli occhi O C C H E I #noneladurso - Tristan__esdpv : IL MISTERO DEGLI OCCHI DI AKASH STO MORENDO #noneladurso - JosephPadovani : RT @ParoleCristiane: Quando Gesù afferma che rinnegare se stessi è il presupposto per seguirlo, non si riferisce al nostro io autentico, ma… - linda_Violett : RT @ParoleCristiane: Quando Gesù afferma che rinnegare se stessi è il presupposto per seguirlo, non si riferisce al nostro io autentico, ma… -